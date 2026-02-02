Lorenzo Musetti sarà costretto a fermarsi a causa di un infortunio. La brutta notizia arriva dopo aver annunciato che salterà la trasferta sudamericana prevista per febbraio, dove avrebbe dovuto essere protagonista. La sua stagione si ferma qui, almeno per il momento.

Lorenzo Musetti sarà costretto a saltare la trasferta sudamericana sul rosso, che lo avrebbe visto protagonista nel mese di febbraio. Ad annunciare la decisione è stato lo stesso tennista di Carrara sui suoi canali social: “Alla luce dei risultati degli esami e degli accertamenti medici, insieme al mio team, abbiamo dovuto prendere la decisione di rinunciare ai tornei di Buenos Aires e Rio de Jainero. In questo momento la mia priorità e concentrarmi sulla riabilitazione per poter tornare in campo”. Grande rammarico per Musetti, fermato da un problema all’adduttore, mentre era in vantaggio due set a zero contro Novak Djokovic ai quarti di finale degli Australian Open. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Musetti, brutta notizia dopo l’infortunio: "Costretto a fermarmi". Quali gare salta

Approfondimenti su Musetti BruttaNotizia

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Musetti BruttaNotizia

Argomenti discussi: Musetti rinuncia ai tornei di Buenos Aires e Rio: Priorità alla riabilitazione; Australian Open, la decisione degli organizzatori aiuta Zverev ma Sinner è accusato di favoritismo. Brutta notizia per Musetti; Musetti e il ritiro: Non ho parole per descrivere quello che sto sentendo. Cosa è successo e come sta dopo l'infortunio di oggi; Fritz dopo il ko: Gli antidolorifici non hanno fatto effetto, molti miei errori dettati dall'infortunio.

Musetti, brutta notizia dopo l’infortunio: Costretto a fermarmi. Quali gare saltaIl tennista azzurro deve rinunciare ai tornei di Buenos Aires e Rio de Jainero del mese di febbraio. Dopo i quarti a Melbourne, resta numero cinque al mondo ... ilgiornale.it

Musetti non giocherà Buenos Aires e Rio de Janeiro: Priorità alla riabilitazioneBrutte notizie per Lorenzo Musetti, che dopo il ritiro dal quarto di finale contro Djokovic all’Australian Open, salterà i tornei ATP 250 di Buenos Aires e ATP 500 di Rio de Janeiro. Una bruttissima n ... spaziotennis.com

Se pensate ancora che un tennista come Musetti con 3 QF Slam negli ultimi 4 tornei e che ha battuto negli ultimi 365 giorni quasi tutti i tennisti dietro di lui in questa classifica eccetto Djokovic, Shelton e Bublik sia lì per caso, ho una brutta notizia per voi #AO20 x.com

Sinner se la vede brutta a causa dei crampi e del caldo eccessivo. Gli viene in soccorso lac chiusura del tetto, ma Spizzirri vicino al colpaccio o almeno a portarlo al quinto. Digressione finali su Musetti, Darderi e i dolci locali #divellereconsinner - facebook.com facebook