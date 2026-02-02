Muore per un malore | la madre la trova senza vita Faceva assistenza ai bambini sugli scuolabus

Una donna di 43 anni, Elena Mondanelli, è morta improvvisamente per un malore mentre era al lavoro. La madre l’ha trovata senza vita questa mattina, mentre faceva assistenza ai bambini sugli scuolabus. La comunità di Montemurlo è scioccata dall’accaduto.

Montemurlo (Prato), 2 febbraio 2026 – Una comunità sotto choc. Muore a 43 anni per un malore Elena Mondanelli, di Montemurlo. La donna era assistente sugli scuolabus, controllava i bambini nei viaggi da e per la scuola. Una persona molto conosciuta e stimata. La sua morte è un fulmine a ciel sereno che lascia tutti senza parole. Elena Mondanelli viveva con la madre. E' stata quest'ultima a fare la tragica scoperta, trovando la figlia priva di sensi in camera. E' scattato subito l'allarme al 118 ma non c'è stato niente da fare, un malore l'ha uccisa. Elena viveva in via Maiorana, in zona Fornacelle.

