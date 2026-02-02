Muccino in vetta al box office italiano con ‘Le cose non dette’ Melania ignorata

Il regista Gabriele Muccino conquista il primo posto al box office italiano con il suo nuovo film, “Le cose non dette”. Il film ha incassato di più rispetto agli altri e ha dominato la classifica del weekend, dal 29 gennaio al 1° febbraio. La pellicola ha attirato molti spettatori in sala, mentre Melania, protagonista o figura coinvolta nel film, sembra essere stata trascurata o ignorata dal pubblico.

(Adnkronos) – Muccino in testa. Il nuovo film del regista romano, 'Le cose non dette', guida all'esordio la classifica Cinetel degli incassi del weekend 29 gennaio – 1° febbraio: 2.178.726 euro e una media di 4.492 euro in 485 cinema. Il fine settimana ha registrato complessivamente 8.912.050 euro (1.192.909 spettatori) su 3.213 schermi, segnando un.

