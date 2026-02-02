Mr Iguana commenta la sua esperienza alla Royal Rumble

Mr. Iguana ha parlato della sua esperienza alla Royal Rumble, raccontando come si è trovato in quella grande arena. Il lottatore ha detto di aver affrontato l’evento con entusiasmo e ha spiegato che l’acquisizione di AAA da parte di TKO gli ha dato nuove opportunità. Ha anche condiviso qualche dettaglio sulla sua prestazione e sui progetti futuri, lasciando intendere che questa esperienza gli ha dato una spinta in più per continuare a lottare.

Tra i lottatori AAA che hanno tratto maggiore beneficio dall’acquisizione della compagnia da parte di TKO c’è senza dubbio Mr. Iguana. Il luchador si è fatto notare dal pubblico WWE grazie al suo carisma e al personaggio fuori dagli schemi, guadagnandosi negli ultimi mesi diverse opportunità tra Raw, SmackDown e NXT. Sabato scorso, Mr. Iguana ha vissuto uno dei momenti più importanti della sua carriera, entrando a far parte del Men’s Royal Rumble Match. La sua permanenza sul ring è stata breve — eliminato da Trick Williams — ma il pubblico ha comunque accolto con entusiasmo sia lui che Yesca, il suo inseparabile compagno di scena. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Mr. Iguana commenta la sua esperienza alla Royal Rumble Approfondimenti su Royal Rumble AAA Commenta live: Royal Rumble 2026 In diretta da Riyad, si svolge la trentanovesima edizione della Royal Rumble. WWE: Brock Lesnar annuncia al telefono la sua partecipazione alla Royal Rumble Brock Lesnar parteciperà alla Royal Rumble 2026. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Royal Rumble AAA Argomenti discussi: WWE: Emergono molti possibili spoiler sui wrestler sorpresa della Royal Rumble 2026. Roman Reigns e Liv Morgan vincono i Royal Rumble Match, Gunther - WWE batte AJ Styles e Drew McIntyre resta campione! Rivivi le emozioni di #RoyalRumble on demand sul WWE Network! facebook NOOOOOOOOOOOOOOOO Eliminaron a Alexita del Royal Rumble T_T #RoyalRumble #alexabliss x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.