Moviola Udinese Roma | dal gol annullato a Cristante a quel contatto su Zaniolo al 98? Gli episodi dubbi del match la direzione di Sacchi…

La partita tra Udinese e Roma si è conclusa con molte polemiche legate alla moviola. Gli episodi più discussi riguardano il gol annullato a Cristante e un contatto su Zaniolo al 98’. La partita è stata molto combattuta e spigolosa, con l’arbitro Sacchi che ha fischiato diversi falli e ammonizioni. La tensione in campo si è fatta sentire, e le decisioni del direttore di gara sono state al centro dell’attenzione tra tifosi e commentatori.

