movida milanese a cinque cerchi e cortina ha un nuovo capodanno

Questa sera, le luci si sono accese a Milano e Cortina, segnando l’inizio ufficiale delle Olimpiadi invernali 2026. Per due settimane, le città si trasformano nel centro di un grande evento sportivo, con appuntamenti e festeggiamenti che coinvolgono anche la movida e le tradizioni locali. I cittadini sono pronti a vivere questa grande occasione, tra emozioni e attese per le competizioni che si annunciano spettacolari.

All’improvviso si accendono le luci e le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 si prendono il palcoscenico per due settimane. Il tempo delle polemiche per i lavori in ritardo, le gallerie da completare e le rotative che non risolvono il problema del traffico è finito. Milano e Cortina respirano a pieni polmoni l’atmosfera olimpica. San Siro si rifa il look senza pensare per un po’ ai campioni del calcio, venerdì sera gli occhi di tutto il mondo saranno lì per la cerimonia inaugurale con Mariah Carey, Laura Pausini, Bocelli e Favino e magari anche Dua Lipa che chissà se ci sarà dopo che a novembre aveva annunciato con un video in Galleria Vittorio Emanuele la sua presenza. 🔗 Leggi su Panorama.it

