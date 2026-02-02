MotoGP scattano i test di Sepang tra assenze e spunti di interesse pressoché infiniti

Questa mattina sono iniziati i test di Sepang. Le squadre e i piloti sono già in pista, anche se alcune grandi assenze si fanno notare. Gli appassionati seguono con attenzione ogni movimento, sperando di scoprire qualche novità importante in vista del Mondiale 2026. La prima giornata promette già spunti interessanti, tra prove tecniche e strategie di squadra.

Mentre il mercato piloti in vista del prossimo anno sta già impazzando, è tempo di pensare al presente, ovvero al primo vero atto ufficiale in direzione del Mondiale di MotoGP 2026. Stiamo parlando, ovviamente, dei test pre-stagionali Sepang (Malesia) che si disputeranno da domani, martedì 3 febbraio fino giovedì 5. Ricordiamo che, prima del via del campionato, si terranno anche i test di Buriram (21-22 febbraio) che anticiperanno il Gran Premio di Thailandia, primo appuntamento della stagione. Iniziamo con il programma ufficiale dei test sulla pista malese. Ognuno dei 3 giorni di lavoro in pista scatterà alle ore 03.

