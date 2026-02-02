Mostra Sergio Rodella Anacoreta nello Spazio Immelmann dell’Aerostazione dell’Aeroporto di Padova

L’esposizione “Sergio Rodella. Anacoreta” nello Spazio Immelmann all’Aeroporto di Padova ha riscosso grande successo tra i visitatori. Per questo motivo, gli organizzatori hanno deciso di prolungare la mostra fino al 22 marzo 2026. La mostra, che raccoglie opere e riflessioni dell’artista, continua ad attirare appassionati e curiosi, che si avvicinano alle sue creazioni con entusiasmo. La decisione di allungare la durata permette a più persone di scoprire il lavoro di Rodella, che si concentra su temi

Il forte interesse del pubblico ha portato alla proroga fino al 22 marzo 2026 della mostra "Sergio Rodella. Anacoreta", in corso presso lo Spazio Immelmann dell'Aerostazione dell'Aeroporto di Padova, in via Sorio 89. L'esposizione, inizialmente prevista fino all'8 febbraio, ha registrato sin dall'apertura una partecipazione significativa, confermando l'attenzione e l'affetto del pubblico verso il lavoro dello scultore Sergio Rodella, a due anni dalla sua scomparsa. Patrocinata dal Comune di Padova e dal Comune di Vigonovo, la mostra è a ingresso gratuito ed è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 8.

