Morto in uno scontro in moto in Marocco | Daniele preparava questo viaggio da due anni il suo sogno

Daniele Santini, 67 anni, è morto in un incidente durante una gara di moto in Marocco. Il suo sogno era partire da due anni per questa avventura e seguire l’Africa Eco Race. L’incidente è avvenuto mentre era in corsa, lasciando tutti senza parole. La sua famiglia e gli amici sono sotto shock, mentre le autorità stanno ancora cercando di capire cosa sia successo esattamente.

VILLA D'ALMÈ. Daniele Santini, 67 anni, stava seguendo l'Africa Eco Race per il sito specializzato «SoloEnduro.it». Lascia la moglie, un figlio e una figlia. È morto in un incidente in Marocco che non gli ha lasciato scampo: Daniele Santini, 67 anni di Villa d'Almè, sposato e padre di due figli, era appassionatissimo di moto e collaborava con alcuni siti specializzati, seguendo le gare e intervistando i piloti. L'incidente è avvenuto a 300 km da Dakhla, meta della giornata di riposo dell'Africa Eco Race, attorno alle 11 di venerdì 30 gennaio. Santini stava percorrendo in moto la strada dedicata alle assistenze quando si è scontrato con un veicolo locale, un camioncino, un pick-up o un «ape».

