Morto in canoa i medici non vanno a processo | Il rischio ipotermia di Demattei era evidente non avevano l' obbligo di comunicarlo

I medici coinvolti nel caso Demattei non finiranno a processo. Secondo i loro avvocati, il rischio di ipotermia era chiaro e non avevano l’obbligo di avvisare i soccorritori. Hanno spiegato che comunicare quell’informazione avrebbe solo rallentato i soccorsi e messo a rischio la vita del paziente. La procura aveva aperto un’inchiesta, ma alla fine ha deciso di non procedere con l’accusa.

I medici non avrebbero dovuto comunicare ai soccorritori dell'imminente rischio di ipotermia, perché era evidente, e se lo avessero fatto, avrebbero ostacolato le operazioni di soccorso". Sono queste le conclusioni a cui è giunta la giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Genova Angela Nutini, che lo scorso 13 gennaio ha respinto la richiesta di processo del pm Francesco Cardona Albini nei confronti di due medici per la morte di Andrea Demattei, il giovane di 14 anni morto il 16 gennaio 2023 a causa di un incidente durante un'escursione in canoa sul fiume Entella. A processo andranno i vigili del fuoco e i soccorritori del giovane, ma non i due medici, assistiti dagli avvocati Alessandro Lanata, Daniele Pomata e Stefano Savi.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondimenti su Demattei Ipoterapia

I medici coinvolti nel caso della morte di Andrea De Mattei, il ragazzo di 14 anni deceduto durante un’escursione in canoa sul fiume Entella, sono stati prosciolti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Demattei Ipoterapia

Argomenti discussi: Monzambano (MN): Uomo di 46 anni muore annegato nel canale, si era tuffato per salvare il cane - BresciaToday; Ciao, Davide. Musica e sciarpe granata, i funerali del 19enne morto in via Nizza; Rap, lacrime e la sciarpa del Toro per l'addio a Davide, morto in via Nizza; Addio a Luca Botteghi, dandy ribelle e gentile. Sono morto (non scomparso), la scritta voluta sui suoi manifesti funebri.

Studente morto in canoa, per giudice i medici 'hanno agito correttamente'I due medici del soccorso intervenuti nel 2023 sulla riva del fiume Entella dove era rimasto incastrato Andrea Demattei, lo studente canoista di 14 anni poi morto per ipotermia, hanno agito seguendo ... ansa.it

Studente morto in canoa, prosciolti i due medici del soccorso: Agirono secondo le linee guidaArchiviata la posizione dei sanitari intervenuti nel 2023: non potevano valutare direttamente i parametri vitali e un loro intervento avrebbe rallentato il recupero. Il processo prosegue per istrutt ... lavocedigenova.it

«Sei andato in volo dal tuo fratellone che ti mancava tanto. Ricominciate ad andare in canoa insieme, a giocare, come vi piaceva tanto. Riempivi la nostra casa: mi manchi tanto, non so come faremo senza di te». Così papà Fabrizio dà l’ultimo saluto a Davide facebook

«Sei andato in volo dal tuo fratellone che ti mancava tanto. Ricominciate ad andare in canoa insieme, a giocare, come vi piaceva tanto. Riempivi la nostra casa: mi manchi tanto, non so come faremo senza di te». Così papà Fabrizio dà l’ultimo saluto a Davide x.com