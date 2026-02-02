La psicologa Maria Rita Parsi è morta a 78 anni. Per decenni si è dedicata ai diritti dei bambini, anche lavorando con il Comitato Onu per i Diritti del Fanciullo. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo della psicologia e della tutela infantile.

È morta oggi, martedì 2 febbraio, a Roma, Maria Rita Parsi nota psicologa e psicoterapeuta, da anni impegnata sia in Italia che all'estero nella tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Aveva 78 anni, era nata a Roma il 5 agosto del 1947 e nel corso della sua lunga carriera ha unito sia il lavoro in clinica a contatto con i pazienti che esperienze in organi istituzionali occupandosi dei diritti dei bambini. Tra gli aspetti più curiosi e sorprendenti della carriera di Maria Rita Parsi va ricordata l'esperienza come sceneggiatrice della serie Professione vacanze, di e con Jerry Calà, nel 1986, che era stato un suo paziente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Morta la psicologa Maria Rita Parsi, aveva 78 anni

È morta a 78 anni Maria Rita Parsi, una delle psicologhe più note in Italia.

È morta la psicoterapeuta Maria Rita Parsi: aveva 78 anni #shorts #rip #morte

