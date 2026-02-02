Morsi a carabiniere durante un controllo | arrestato ghanese

Da imolaoggi.it 2 feb 2026

Durante un normale controllo, un ghanese ha morso un carabiniere. L’uomo è stato subito fermato e arrestato con l’accusa di aver causato lesioni e di aver opposto resistenza ai militari. L’episodio è avvenuto questa mattina in una strada del centro città. Il carabiniere ferito è stato portato in ospedale per le medicazioni. La vicenda sta ora passando nelle mani degli inquirenti.

Un uomo di 50 anni, di origini ghanesi, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Secondigliano dopo aver aggredito un militare durante un controllo Il carabiniere ha riportato lesioni giudicate guaribili in sette giorni. L’episodio è avvenuto in via Roma, in direzione Scampia, dopo una segnalazione al 112 da parte di alcuni residenti che avevano indicato la presenza di un uomo che molestava i passanti. Giunti sul posto, i militari hanno tentato di riportare la calma e hanno chiesto all’uomo di fornire le proprie generalità. Il 50enne si è opposto al controllo, colpendo uno dei carabinieri e mordendolo al petto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

morsi a carabiniere durante un controllo arrestato ghanese

© Imolaoggi.it - Morsi a carabiniere durante un controllo: arrestato ghanese

