Monza ubriaco entra al San Gerardo e colpisce due infermieri | arrestato

Monza questa mattina si è svegliata con una scena di tensione all’ospedale San Gerardo. Un uomo, visibilmente ubriaco, è entrato nel nosocomio e ha iniziato a scagliarsi contro infermieri e personale sanitario. Dopo aver lanciato calci e pugni, ha colpito due infermieri, che hanno dovuto ricorrere al pulsante di allarme anti-aggressione. Alla fine, le forze dell’ordine sono intervenute e hanno arrestato il responsabile.

Monza, 2 febbraio 2026 – Quando sono stati colpiti anche due infermieri da quel paziente ubriaco e violento che urlava e prendeva a calci e pugni tutto quello che gli veniva a tiro, sono ricorsi al pulsante di allarme anti-aggressione. Un sistema di cui si è dovuto dotare anche l'ospedale San Gerardo di Monza dopo i troppi episodi simili registrati al pronto soccorso. Sparatoria a Rogoredo: 30enne in fin di vita. Wenham Liu "fantasma" da giorni prima del folle raid L'ultimo caso risale alla mattinata di mercoledì 21 gennaio scorso ma è stato reso noto solo adesso. Quel giorno i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Monza hanno arrestato, in flagranza di reato, un 33enne di nazionalità marocchina, senza fissa dimora e già noto alle Forze dell'Ordine, ritenuto responsabile di violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento aggravato.

