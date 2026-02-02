Monza servono oltre 100mila euro perché piove dal tetto della parrocchia | l' appello ai fedeli

A Monza, la parrocchia di San Biagio chiede ai fedeli di raccogliere oltre 100mila euro. Serve una somma importante per sistemare il tetto che continua a perdere acqua dopo decenni di usura. La chiesa, che ha festeggiato i suoi 55 anni dalla prima messa e ha visto il crollo nel 1977, mostra i segni del tempo. Ora i responsabili chiedono ai parrocchiani di contribuire per evitare ulteriori danni e mantenere in piedi il luogo di culto.

Sono passati 55 anni dalla celebrazione della prima messa che, dopo il crollo del 1977, inaugurava ufficialmente la nuova chiesa di San Biagio, e oggi l'intera parrocchia di via Prina comincia a risentire del tempo che passa. A tal proposito è giunta la richiesta di monsignor Umberto Oltolini e della Commissione per gli affari economici ai fedeli per far fronte alle spese che serviranno ai lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento delle coperture della casa parrocchiale, della Rotonda, del battistero e del campanile. Si parla di 111mila euro, che dovranno essere finanziati con le offerte dei fedeli, per un costo totale di 291mila.🔗 Leggi su Monzatoday.it Approfondimenti su SanBiagio Parrocchia Ambulanze bruciate nel cortile della parrocchia, dal San Paolo l'appello dei volontari per ripartire Le ambulanze parcheggiate nel cortile della parrocchia di San Paolo sono state date alle fiamme. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su SanBiagio Parrocchia Argomenti discussi: Monza, servono oltre 100mila euro perché piove dal tetto della parrocchia: l'appello ai fedeli. Monza, servono oltre 100mila euro perché piove dal tetto della parrocchia: l'appello ai fedeliSono passati 55 anni dalla celebrazione della prima messa che, dopo il crollo del 1977, inaugurava ufficialmente la nuova chiesa di San Biagio, e oggi l'intera parrocchia di via Prina comincia a risen ... monzatoday.it Yuasa, le parole di Pellacani: "Contro Monza servono intensità e determinazione" - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.