Montevergine la Candelora mancata | tradizione sospesa e speranza rinnovata

A Montevergine, il 2 febbraio la tradizione della Candelora non si è svolta. La festa, che ogni anno richiama tanti fedeli, è stata annullata. Le celebrazioni sono state sospese, lasciando un vuoto tra i devoti. La decisione è arrivata per motivi ancora non ufficializzati, ma la speranza di tornare presto a celebrare resta viva tra la comunità.

Il 2 febbraio avrebbe dovuto essere un giorno di celebrazione a Montevergine, nel cuore della provincia di Avellino. Il pellegrinaggio che ogni anno raccoglie migliaia di fedeli, camminatori e devoti in un abbraccio con il santuario, quest'anno è mancato. Un'assenza, quella della Candelora, che non svanisce nell'indifferenza, ma che segna un momento di riflessione profonda sulla continuità di una tradizione che resiste da secoli. Il Santuario di Montevergine, con la sua Mamma Schiavona, rappresenta non solo un luogo di culto, ma un simbolo di accoglienza e di fede che trascende il tempo.

