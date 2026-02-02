Un giovane vigile del fuoco di 29 anni, appena arrivato a Trieste, ha perso la vita ieri durante un'escursione in montagna. È stato travolto da una valanga a Casera Razzo, in provincia di Udine, e non è riuscito a salvarsi. La sua morte ha sconvolto colleghi e amici, che ora cercano di capire cosa sia successo.

È un giovane vigile del fuoco di 29 anni, originario di Bologna e in servizio da pochi mesi al Comando di Trieste, l’escursionista deceduto dopo essere stato travolto da una valanga a Casera Razzo, in provincia di Udine. La vittima si chiamava Carlo Notari. La conferma è arrivata dai Vigili del fuoco, che hanno espresso profondo cordoglio per la scomparsa del collega. “In questo momento tutti i Vigili del fuoco si stringono attorno ai familiari di Carlo, per sostenerli nel dolore e nella tragedia che li ha colpiti”, si legge nel messaggio. Il ritrovamento del corpo. E’ stato trovato intorno alle 18 di domenica 1 febbraio, il corpo dell’uomo travolto dalla valanga sul Monte Tiarfin, tra Casera Razzo e Casera Chiaverin, nel comune di Sauris, nell’Udinese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Montagna, valanga in provincia di Udine: morto un vigile del fuoco di 29 anni

Approfondimenti su Udine Valanga

Questa mattina sulle pendici del Monte Tiarfin, a Udine, un vigile del fuoco di 29 anni, Carlo Notari, è morto dopo essere stato travolto da una valanga.

La Corte di Cassazione ha confermato il diritto al risarcimento della famiglia di Simone Mazzi, il vigile del fuoco di Arezzo morto durante un intervento nel 2003.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Udine Valanga

Argomenti discussi: Tragica valanga in montagna, il distacco travolge un escursionista che muore sepolto dalla neve; Due valanghe in Friuli: muore uno scialpinista, cinque si salvano; Paura sul monte Misma: valanga sfiora un gruppo di escursionisti; Allarme sulle montagne bresciane, seconda valanga in 24 ore: prima sul Tonale e ora a Bagolino (ma senza conseguenze).

Montagna: valanghe in Friuli, una persona estratta vivaUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

Valanghe in Friuli Venezia Giulia: due slavine cadute in contemporanea, si cercano persone sepolteDue valanghe si sono staccate oggi, 1 febbraio 2026, quasi in contemporanea, sulle montagne tra il Friuli Venezia Giulia e Veneto, a Sella Nevea, in provincia di Udine e a Casera Razzo, nel bellunese ... firenzepost.it

MONTAGNA - Soccorso in valanga: importante esercitazione del soccorso alpino all’Alpe Paglio https://lecconotizie.com/montagna/valsassina-montagna/soccorso-in-valanga-importante-esercitazione-del-soccorso-alpino-allalpe-paglio/ - facebook.com facebook