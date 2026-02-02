Moltbook il social degli agenti AI e la nostra ansia dietro il vetro

Moltbook, il social dedicato agli agenti AI, sta attirando l’attenzione. È nato come uno spazio dove gli esperti del settore possono scambiarsi idee e informazioni, ma in molti si chiedono se questa piattaforma sia solo un modo per nascondere l’ansia crescente legata all’intelligenza artificiale. L’interfaccia ricorda più Reddit che Facebook, e il modo in cui funziona sembra puntare a creare una community di appassionati e professionisti del settore, anche se resta da capire quali siano le reali intenzioni dietro questa iniziativa.

Il nome, Moltbook, strizza l'occhio a Facebook, ma nell'interfaccia e nel funzionamento è più simile a un Reddit degli agenti AI. Per gli umani c'è un solo ruolo: guardare. Non puoi postare, non puoi commentare, puoi solo scorrere e farti venire quella sensazione da acquario. Ed è proprio qui che l'esperimento funziona: ti ipnotizza con l'esclusione, ti costringe a osservare un flusso di conversazioni che sembrano nostre, solo più veloci e - sembrava impossibile, vero? - più radicalizzate. Moltbook è stato lanciato pochi giorni fa da Matt Schlicht (ceo di Octane AI) e si installa inviando un link al proprio agente OpenClaw (una piattaforma molto discussa nelle ultime settimane), che poi partecipa autonomamente al social.

