Modena corre ma non basta | stipendi in crescita record ma l' inflazione mangia i guadagni

Modena continua a registrare aumenti record negli stipendi, ma i salari non bastano a tenere il passo con l’inflazione. La provincia, che produce e lavora di più in Emilia-Romagna, vede crescere le buste paga più di ogni altra. Tuttavia, i prezzi salgono ancora più velocemente, mangiando i guadagni dei lavoratori. La realtà di molte famiglie modenesi resta difficile, tra salari in aumento e costi che aumentano di più.

Secondo il nuovo rapporto dell'Osservatorio Economia e Lavoro, Modena si conferma capitale del manifatturiero e registra la crescita salariale più alta in regione nel triennio. Tuttavia, il carovita erode il potere d'acquisto. Ecco la mappa della ricchezza dal capoluogo all'Appennino Una provincia che lavora, produce e vede crescere le proprie buste paga più di ogni altra in Emilia-Romagna, ma che deve fare i conti con un costo della vita che corre ancora più veloce. È questa la fotografia in chiaroscuro scattata dal report "Redditi, Retribuzioni e Disuguaglianze 2025" curato da Ires Emilia-Romagna.🔗 Leggi su Modenatoday.it

In Italia, gli stipendi stanno crescendo, ma l’inflazione continua a ridurre il potere d’acquisto delle famiglie.

Gli stipendi in Italia sono aumentati, secondo l’ultimo rapporto Inps del 18 gennaio 2026, ma hanno perso circa il 10% del loro valore reale a causa dell’inflazione.

