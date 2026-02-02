Mlacic Udinese colpo in prospettiva per la difesa | c’è la firma! Era un obiettivo di una big di Serie A

L'Udinese ha ufficializzato l’arrivo di Mlacic, difensore che arriva in prestito con diritto di riscatto. Era uno degli obiettivi di una grande di Serie A, e ora si aspetta che possa portare esperienza e solidità alla retroguardia bianconera. La firma è arrivata, e il giocatore si prepara a mettersi subito a disposizione della squadra.

Calciomercato Serie A: Juve niente Icardi, spunta Sorloth. Roma Zaragora, ci siamo! Gosens resta alla Fiorentina. Le ultimissime Calciomercato Serie A: Juve niente Icardi, spunta Sorloth. Roma Zaragora, ci siamo! Gosens resta alla Fiorentina. Le ultimissime Nuovo allenatore Pisa, spunta un nome a sorpresa per la panchina! E’ stato in Serie A, le ultimissime Pagelle Parma Juve, i voti della partita di Serie A: Bremer da sogno! Pellegrino serata no Diretta gol Serie A: Parma Juve 1-4, volano i bianconeri di Spalletti! Immobile Paris FC, adesso è ufficiale: è addio al Bologna e alla Serie A! Il comunicato Perisic, il ds del PSV gela l’Inter: l’annuncio sul futuro del croato non lascia alcun dubbio! Calciomercato Milan: rossoneri scatenati, inserimento per Alphadjo Cissè! Ecco la strategia a sorpresa di Tare Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Pagelle Parma Juve, i voti della partita di Serie A: Bremer da sogno! Pellegrino serata no Pagelle Cremonese Inter, i voti della sfida di Serie A: super Zielinski-Lautaro! Male Vardy Pagelle Cagliari Verona: Kilicsoy letale, Mazzitelli certezza. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mlacic Udinese, colpo in prospettiva per la difesa: c’è la firma! Era un obiettivo di una big di Serie A Approfondimenti su Mlacic Udinese Baturina, che retroscena! Prima del Como era stato un obiettivo di quella big di Serie A! La vicenda di Baturina rivela interessi e strategie di mercato nel calcio italiano, con particolare attenzione alle trattative tra club di Serie A e squadre straniere. Calciomercato Sampdoria: il colpo può arrivare dalla Serie A! Suggestione in entrata per rinforzare la difesa. Qual è il grande obiettivo Nel calciomercato di gennaio, la Sampdoria valuta un possibile arrivo dalla Serie A per rinforzare la difesa. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Mlacic Udinese Argomenti discussi: L'Udinese chiude un colpo per il futuro: tutto fatto per Mlacic, le cifre; Mlacic ha scelto l’Udinese, oggi le visite. Bolla per la destra; Ha detto no all'Inter, ora Mlacic è a un passo dall'Udinese; Udinese, Mlacic ha detto sì: domani le visite mediche. Scatto Udinese, incassato il sì di Mlacic: oggi la chiusura del colpo con l'HajdukEra stato anticipato da TuttoMercatoWeb, la trattativa condotta dall'Udinese per portare in Serie A Branimir Mlacic avrebbe potuto subire un'accelerata. tuttomercatoweb.com Scatto Udinese per Mlacic. Dirigenti in Croazia per chiudere con l'Hajduk SpalatoPotrebbe esaurirsi una delle telenovele di questa seconda parte del calciomercato di gennaio 2026, quella che riguarda il giovane difensore Branimir Mlacic,. tuttomercatoweb.com Udinese, in via di definizione i dettagli per Mlacic: contratto fino al 2031 x.com Udinese, in via di definizione i dettagli per Mlacic: contratto fino al 2031 - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.