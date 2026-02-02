Questa mattina Branimir Mlacic si è recato a Villa Stuart per le visite mediche. Dopo aver completato gli accertamenti, il centrocampista si è spostato a Udine, dove ha firmato il nuovo contratto con l’Udinese. La trattativa con l’Inter è saltata, e ora il giocatore comincia una nuova avventura in Italia.

L’Udinese ha chiuso nel weekend dopo che era saltata l’operazione con l’Inter Finalmente Branimir Mlacic. Il giovane e promettente difensore croato è arrivato da poco a Villa Stuart per le visite mediche con l’ Udinese. I bianconeri hanno chiuso nel weekend per circa 4,55 milioni, dopo che l’operazione con l’Inter era definitivamente saltata. Mlacic a Villa Stuart per le visite mediche: poi a Udine per la firma – Calciomercato.it Il classe 2007 si recherà poi a Udine per la firma sul contratto. Molto probabilmente stasera assisterà al match contro la Roma di scena al ‘Bluenergy Stadium’ di Udine. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Mlacic a Villa Stuart per le visite mediche: poi a Udine per la firma | VIDEO CM

Approfondimenti su Villa Stuart

Stamattina Alisson Santos è arrivato a Roma e si è sottoposto alle visite mediche a Villa Stuart.

La prima giornata di Alisson Santos con il Napoli si è aperta questa mattina a Roma.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Villa Stuart

Argomenti discussi: Udinese, Mlacic ha firmato: a breve le visite mediche.

Diretta ultimo giorno di calciomercato: visite mediche per MlacicClicca qui per aggiornare la diretta 11.20 - Si cerca una soluzione per Rui Modesto. Il giocatore vorrebbe lasciare l'Udinese e il Palermo ci prova: potrebbe finire in rosanero in prestito con obbligo ... msn.com

Udinese, visite mediche in corso a Roma per MlacicBranimir Mlacic è arrivato in mattinata alla clinica romana di Villa Stuart per le visite mediche di rito, passaggio obbligato dopo aver firmato il contratto che lo legherà all'Udinese. Il classe 2007 ... msn.com

#Napoli, anche Di Lorenzo è arrivato a Villa Stuart a Roma per controlli al ginocchio. - facebook.com facebook

Visite in corso a Villa Stuart per Mlacic x.com