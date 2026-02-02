Mit | nuova finestra sul fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche

A Roma si apre una nuova finestra temporale per accedere al Fondo destinato alla prosecuzione delle opere pubbliche. Da oggi, chi ha progetti in corso può fare domanda di nuovo e sperare di ricevere i finanziamenti necessari per completare i lavori. Il governo ha annunciato questa possibilità, che resterà aperta per un certo periodo, per cercare di accelerare le opere che da tempo sono ferme o in ritardo. È una mossa che potrebbe aiutare molte amministrazioni locali e imprese coinvolte nei cantieri pubblici.

Roma, 2 feb. (askanews) – È aperta una nuova finestra temporale per l'accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Dal primo al 28 febbraio 2026, le Stazioni Appaltanti possono presentare le istanze di accesso al Fondo relative alle lavorazioni eseguite, contabilizzate e annotate dal Direttore dei lavori nel libretto delle misure nel periodo compreso tra il 1° giugno 2025 e il 31 dicembre 2025. Lo comunica il ministro di Infrastrutture e trasporti. Come per la prima finestra temporale, aperta nel luglio 2025, le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo sono disciplinate dal decreto n.

