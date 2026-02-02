Le ferrovie italiane si preparano a una giornata difficile. Martedì 3 febbraio 2026, il vento gelido e la neve si abbattano su alcune zone dell’entroterra ligure e del basso Piemonte. Le autorità hanno già annunciato misure di emergenza, con possibili cancellazioni e ritardi. La neve sta cominciando a coprire i binari e le temperature sono scese sotto lo zero. I treni funzionano a singhiozzo mentre i tecnici cercano di mettere in sicurezza la rete. La circolazione resta critica e si consiglia ai viaggiatori di verificare

Martedì 3 febbraio 2026, la rete ferroviaria italiana entra in modalità allerta a causa di un’intensa perturbazione che porterà neve e gelicidio su parti dell’entroterra ligure e del basso Piemonte. L’annuncio è arrivato da Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), che ha attivato il piano neve e gelo in risposta a un bollettino meteo emesso dalla Protezione Civile. Le condizioni avverse, previste tra le 21 di lunedì 2 e le 9 di martedì 3, coinvolgeranno diverse linee regionali, con particolare attenzione alle tratte Genova-Ovada, Savona-San Giuseppe, Genova-Busalla, Genova-Arquata Scrivia e Cuneo-Ventimiglia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Misure di emergenza sulle linee ferroviarie: vento gelido e neve in arrivo minacciano i collegamenti nazionali.

Ferrovie dello Stato Italiane ha annunciato che entro la fine del 2026 metterà in funzione le prime bodycam per i controllori.

