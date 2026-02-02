Miranda Kerr pubblica una foto sui social che mostra la sua routine beauty, ma lascia i follower senza parole. Nell’immagine si vede l’imprenditrice completamente avvolta da vari dispositivi: un casco bianco, due lampade puntate sul viso e una coperta nera a luci LED che copre il corpo. Non è chiaro se sia solo uno scherzo o se davvero si sottopone a questa serie di trattamenti. La foto ha fatto subito discutere tra chi si chiede se sia tutto serio o solo un modo per attirare l’attenzione.

In uno scatto condiviso nel fine settimana, Kerr appare quasi completamente nascosta da una serie di dispositivi beauty: il volto e il corpo non sono riconoscibili sotto un complesso allestimento che include due lampade puntate sul viso, un casco bianco e quella che sembra una coperta nera termica a luci LED. A corredare l’immagine, una didascalia volutamente ironica: «Weekend recharge». Il post sembra seguire il filone, ormai virale sui social, che mostra influencer e celebrità sottoporsi simultanemante a più trattamenti estetici casalinghi, spesso a base di maschere a luce rossa e gadget tecnologici per la cura della pelle per massimizzare tempo ed effetti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Miranda Kerr e la foto social della sua epica routine beauty. Ma fa sul serio?

