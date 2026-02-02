Minore non torna a casa dopo la scuola a Caserta l' allarme dei genitori | ritrovato dalla polizia ecco dove

Un ragazzino scomparso da scuola a Caserta è stato ritrovato dalla polizia nei pressi della stazione ferroviaria. I genitori avevano dato l’allarme e, dopo alcune ore di ricerca, gli agenti lo hanno individuato e riconsegnato a casa.

È stato ritrovato e riconsegnato alla famiglia il minore che aveva fatto perdere le proprie tracce a Caserta. Le ricerche, avviate dopo la denuncia di allontanamento presentata dai genitori, sono state condotte dalla Polizia di Stato e si sono concluse con il rintraccio del giovane nei pressi della stazione ferroviaria cittadina. Le ricerche partite dopo la denuncia dei genitori Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato nei giorni scorsi, quando i genitori di un ragazzo minorenne hanno denunciato la sua scomparsa dopo l’orario scolastico. Il giovane non si era presentato all’appuntamento consueto all’uscita da scuola, facendo temere il peggio ai familiari che hanno immediatamente contattato le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Virgilio.it

