La polizia di Minneapolis ha finalmente rivelato i nomi dei due agenti coinvolti nell’omicidio di Alex Pretti. Le autorità finora avevano mantenuto il riserbo, ma ora si conoscono i nominativi delle persone che hanno sparato e ucciso il giovane in strada. La notizia arriva dopo settimane di silenzio e cresce la pressione sulla questione.

Le autorità si sono finora rifiutate di diffondere i nomi e hanno fornito poche informazioni riguardo all’incidente, ma i due agenti che hanno ucciso a sangue freddo Alex Pretti in strada a Minneapolis sono stati identificati. Secondo il sito di giornalismo investigativo americano ProPublica si tratta “dell’agente della Border Patrol Jesus Ochoa “, 43 anni, “e l’ufficiale della Customs and Border Protection (CBP) Raymundo Gutierrez “, di 45 anni. Ochoa è un agente della Border Patrol entrato a far parte della CBP nel 2018. Gutierrez è entrato a far parte della CBP nel 2014 e lavora per l’Ufficio Operazioni sul Campo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Minneapolis, ProPublica: “Identificati i due agenti che hanno ucciso Alex Pretti”

Un episodio drammatico scuote Minneapolis.

Alex Pretti, 37 anni, è stato identificato dai suoi genitori come la persona uccisa dagli agenti federali dell’immigrazione a Minneapolis.

Minneapolis: esplode la protesta dopo l'uccisione di Alex Pretti dagli agenti dell'ICE

