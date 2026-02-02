Minneapolis identificati gli agenti che hanno sparato ad Alex Pretti | chi sono

La polizia di Minneapolis ha finalmente identificato gli agenti coinvolti nella sparatoria che ha portato alla morte di Alex Pretti. Si tratta di Jesus Ochoa, 43 anni, e Raymundo Gutierrez, 45 anni. Le autorità stanno ora indagando sui dettagli dell’incidente e sui motivi che hanno portato a questa tragica conclusione.

A Minneapolis il velo dell’anonimato è caduto. A svelare il mistero è stato il sito di giornalismo investigativo americano ProPublica che ha riportato i nomi dei due agenti federali coinvolti nell’uccisione di Alex Pretti, consumatasi lo scorso 25 gennaio durante una manifestazione contro le operazioni federali sull’immigrazione. Pretti aveva 37 anni, era un infermiere di terapia intensiva all’ospedale dei veterani di Minneapolis, impegnato attivamente nel sociale. Numerosi video verificati dai media statunitensi mostrano una scena che ha scosso l’opinione pubblica: Pretti risulta disarmato, viene colpito con spray urticante, immobilizzato a terra e infine raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Due agenti della Border Patrol hanno aperto il fuoco a Minneapolis e hanno ucciso Alex Pretti.

La polizia di Minneapolis ha finalmente rivelato i nomi dei due agenti coinvolti nell’omicidio di Alex Pretti.

Minneapolis, identificati gli agenti che hanno sparato ad Alex PrettiI loro nomi sono Jesus Ochoa e Raymundo Gutierrez, rispettivamente di 43 e 35 anni, entrambi provenienti dal Texas. Le autorità si erano finora rifiutate di diffondere le generalità e avevano fornito ... tg24.sky.it

Minneapolis, ProPublica: Identificati i due agenti che hanno ucciso Alex PrettiSecondo ProPublica si tratta di Jesus Ochoa e Raymundo Gutierrez, entrambi assegnati all'operazione Metro Surge ... ilfattoquotidiano.it

Sky tg24. . Alex Pretti, il 37enne infermiere ucciso da agenti federali sabato scorso a Minneapolis, aveva avuto una colluttazione con l'Ice una settimana prima della sua morte. E' quanto mostra un video che è stato diffuso online. Un rappresentante della famigl - facebook.com facebook

Trump attacca Alex Pretti: 'Era un agitatore, ha sputato agli agenti' #ANSA x.com