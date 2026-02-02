Minacciato con un coltello pugni al volto | rapinatore arrestato grazie a un passante

La polizia ha arrestato un uomo responsabile di una rapina avvenuta domenica sera in via Camozzi. L’uomo ha minacciato una persona con un coltello e le ha dato pugni al volto. La vittima ha gridato e attirato l’attenzione di un passante, che ha chiamato immediatamente le forze dell’ordine. Quando sono arrivati, gli agenti hanno trovato il rapinatore ancora sul posto e lo hanno fermato. La scena si è svolta in una strada quasi deserta, illuminata solo dalle luci dei lampioni arancioni.

Rapina shock in strada. Un 32enne pregiudicato è stato arrestato dai carabinieri di Brescia Erano da poco passate le 22 di domenica 1 febbraio: via Camozzi era ormai semideserta, rischiarata solo dalle luci arancioni dei lampioni. Un uomo di 65enne camminava a passo lento, quando all'improvviso si è visto sbarrare la strada. Uno sconosciuto gli si è parato davanti brandendo un coltello. Con voce minacciosa gli ha intimato di consegnare il portafogli. Per un attimo, il tempo è sembrato fermarsi. Il 65enne sarebbe riuscito a schivare il fendente che l'aggressore gli ha rivolto, evitando per pochi centimetri la lama.

