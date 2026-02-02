Minacce di morte e acido contro un' assistente sociale a Cassino

Un’assistente sociale di Cassino ha subito minacce di morte e insulti con acido durante una discussione negli uffici comunali. La FP CGIL di Frosinone e Latina si è subito schierata al suo fianco, condannando l’episodio e mostrando solidarietà alla donna. L’aggressione ha scosso l’ambiente e riaperto il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici.

La condanna ferma della FP CGIL. “La sicurezza di chi tutela gli ultimi è un obbligo, non un optional” La FP CGIL di Frosinone e Latina si stringe con fermezza e solidarietà attorno all'assistente sociale vittima di una brutale aggressione verbale avvenuta all’interno degli uffici comunali di Cassino. L’episodio, caratterizzato da minacce di morte ed espliciti riferimenti allo sfregio con l’acido, segna un punto di non ritorno che il sindacato rifiuta categoricamente di rubricare come semplice "rischio del mestiere". «L’assistente sociale rappresenta il primo, e spesso l'unico, front-office del bisogno – dichiara Maria Carmen Falstaffi, Segretaria Generale della Funzione Pubblica CGIL FrosinoneLatina –.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

