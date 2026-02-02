Milazzo via libera all’assegno civico | sostegno e opportunità per 12 cittadini in difficoltà

Il Comune di Milazzo ha dato il via libera all’assegno civico, una misura che punta a sostenere 12 cittadini in difficoltà. La decisione arriva dopo l’approvazione della Regione e mira a offrire un aiuto concreto a chi è escluso dal mercato del lavoro. I beneficiari riceveranno un sostegno economico per affrontare meglio le spese quotidiane.

La giunta municipale promuove un progetto regionale di inclusione sociale: 12 adulti disoccupati parteciperanno ad attività di pubblica utilità con contributo mensile di 500 euro L'iniziativa, che integra i progetti di inclusione sociale già avviati nei mesi scorsi, non costituisce attività lavorativa vera e propria, ma offre un percorso alternativo all'assistenzialismo, come spiegano gli assessori ai Servizi Sociali, Natascia Fazzeri, e al coordinamento delle politiche sociali, Midili. L'obiettivo è stimolare la partecipazione attiva alla comunità e favorire lo sviluppo di competenze pratiche, attraverso l'impiego in attività di pubblica utilità.

