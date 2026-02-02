Milazzo tributi sospesi per le imprese colpite dal ciclone Harry | la proposta dei consiglieri Bagli e Saraò

I consiglieri comunali di Milazzo, Massimo Bagli e Santino Saraò, hanno proposto di sospendere i tributi per le imprese colpite dal ciclone Harry. La loro idea è di aiutare le attività economiche che hanno subito danni, in modo da alleggerire il peso delle tasse in questo momento difficile. Ora aspettano una risposta dall’amministrazione comunale.

Una mozione invita il Comune a congelare per il 2026 Imu, Tari e altri tributi locali per attività commerciali e artigianali danneggiate, con criteri chiari e possibilità di ricorso a fondi straordinari I consiglieri comunali di Milazzo, Massimo Bagli e Santino Saraò, hanno avanzato una proposta volta a sostenere le attività economiche colpite dal ciclone "Harry". La mozione chiede all'Amministrazione municipale di prevedere la sospensione dei tributi locali per tutto il 2026, includendo imposte come IMU, TARI, canone unico patrimoniale e altri eventuali oneri comunali. Secondo i due esponenti politici, è fondamentale definire criteri chiari e trasparenti per individuare le imprese beneficiarie, basandosi sulla documentazione che attesti i danni subiti durante l'emergenza.

