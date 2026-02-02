A pochi giorni dalla sua comparsa, il murale dedicato a Primo Levi a Milano è stato danneggiato. L’artista aleXsandro Palombo, che lo aveva realizzato per il Giorno della Memoria, lo definisce un atto di violenza simbolica. La scena del vandalismo ha lasciato molti senza parole, e ora si cerca di capire chi possa averlo fatto e perché.

A pochi giorni dalla sua comparsa è stato vandalizzato il murale dedicato a Primo Levi, realizzato da aleXsandro Palombo per il Giorno della Memoria. Ne da notizia lo stesso artista. “L’opera, intitolata ‘ Memory Is No Longer Enough ‘, è visibile sulla parete della Caserma Montello di Milano e ritrae Levi e Anna Frank seduti a terra in uniforme da deportati di Auschwitz, con lo sguardo rivolto a un cielo di stelle gialle, le stesse che gli ebrei erano costretti a portare cucite sugli abiti. Quel firmamento, trasformato dall’artista in un cielo della memoria, richiama i sei milioni di vittime del genocidio nazista. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, vandalizzato il murale di Primo Levi. L’artista: “Atto di violenza simbolica”

