Milano sparatoria a Rogoredo | rapinatore gravissimo dopo un conflitto a fuoco con la polizia

Una sparatoria si è scatenata questa mattina a Milano, tra Corvetto e Rogoredo. La polizia ha avuto uno scontro a fuoco con un uomo armato che aveva appena rapinato un negozio. Il rapinatore è rimasto gravemente ferito ed è stato portato in ospedale. La zona è stata evacuata e stanno ancora ricostruendo quanto accaduto. Nessuno degli agenti è rimasto ferito. La polizia sta indagando sui motivi dell’episodio.

Momenti di paura nella zona sud-est di Milano, tra Corvetto e Rogoredo, dove si è verificata una sparatoria tra la polizia e un rapinatore armato. L’uomo, rimasto gravemente ferito, è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche. Secondo quanto ricostruito, avrebbe esploso almeno tre colpi contro una volante che stava tentando di bloccarlo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Argomenti discussi: Sparatoria a Rogoredo, Sala sul pusher ucciso: Bisogna capire la dinamica. No allo scudo penale; Milano, sparatoria tra polizia e rapinatore a Rogoredo: l'uomo è gravissimo. Aveva esploso tre colpi contro la volante che tentava di bloccarlo; Milano, sparatoria in zona Rogoredo tra rapinatore e polizia: l'uomo è gravissimo; Milano, uomo spara contro agenti che rispondono: è in gravi condizioni.

Milano, chi è Wenham Liu, l'uomo della sparatoria a Rogoredo con la PoliziaIl 30enne cinese aveva già aggredito una guardia giurata sabato in stazione Centrale. Domenica il furto della pistola e la sparatoria con la Polizia. affaritaliani.it

Milano, chi è l'uomo in fin di vita dopo la sparatoria a RogoredoÈ in condizioni gravissime il 30enne di nazionalità cinese che ieri a Milano ha rubato una pistola a un vigilante e poi l'ha usata contro la Polizia che ha risposto al fuoco. Colpito alla testa e a un ... tg24.sky.it

