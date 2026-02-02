Milano senza pace Cinese ruba pistola e spara ai poliziotti | colpito è gravissimo

Una sparatoria si è verificata di nuovo a Milano, questa volta a Rogoredo. Un uomo ha aperto il fuoco contro una volante della polizia, che ha risposto sparando e ferendolo gravemente. L’uomo è stato colpito da almeno due colpi ed è in fin di vita. È successo tutto in strada, mentre le forze dell’ordine cercavano di fermarlo. La polizia ha anche riferito che il sospetto, di origine cinese, aveva appena rubato una pistola prima di aprire il fuoco. La scena è stata caotica, con i residenti

Si torna a sparare a Rogoredo. Questa volta una vera sparatoria con un ferito in fin di vita, raggiunto da almeno due colpi sparati dalla polizia, dopo che lui per primo ha aperto il fuoco contro un'auto di servizio. L'uomo, un cinese con disturbi psicologici, lo ha fatto con una pistola che aveva appena strappato a una guardia giurata. Siamo nel quartiere milanese del boschetto della droga, lo stesso dove esattamente una settimana fa un agente ha sparato a un pusher, uccidendolo. Quest'ultimo - come ha messo a verbale l'assistente capo - gli aveva puntato contro un'arma (poi rivelatasi a salve). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Milano senza pace. Cinese ruba pistola e spara ai poliziotti: colpito, è gravissimo Approfondimenti su Milano Rogoredo Milano, ruba una pistola e spara contro volanti: la polizia risponde e lo ferisce. «È gravissimo» Una nuova sparatoria scuote Milano. Milano, ruba una pistola a un vigilante e spara contro una volante: la polizia risponde e lo ferisce. «È gravissimo» Una sparatoria si è verificata ieri in pieno giorno a Milano, in piazza Mistral, zona Rogoredo. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. MILANO, CERCA DI UCCIDERE POLIZIOTTO - SPARATO AD UNA GAMBA Ultime notizie su Milano Rogoredo Argomenti discussi: Milano senza pace. Cinese ruba pistola e spara ai poliziotti: colpito, è gravissimo; L'attesa olimpica. Milano si prepara ad accogliere 400mila visitatori. Milano senza pace. Cinese ruba pistola e spara ai poliziotti: colpito, è gravissimoStrappa l’arma a un vigilante, poi la fuga. La famiglia: Ha problemi psicologici Si torna a sparare a Rogoredo. Questa volta una vera sparatoria con un ferito in fin di vita, raggiunto da almeno due ... ilgiornale.it Mi-Tomorrow. Tone Seeker & Dan "Lebo" Lebowitz · Variable Circumstance. PROVE TECNICHE DI OLIMPIADI All’Arco della Pace di Milano tutto appare pronto per l’accensione del braciere olimpico, che avverrà ufficialmente il 6 febbraio. Per ora, prove t - facebook.com facebook Milano-Cortina, il #Papa: tregua olimpica, i governanti facciano gesti di pace x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.