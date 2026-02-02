Milano precipita da ottavo piano a Pioltello | due fermi per omicidio

Due uomini sono stati fermati con l'accusa di aver ucciso Juan Carlos Ortiz Duarte, il giovane colombiano di 31 anni morto sabato sera dopo essere precipitato dall’ottavo piano di un palazzo a Pioltello. La polizia ha già effettuato i primi interrogatori, ma non si conoscono ancora i motivi dietro questa tragedia.

(Adnkronos) – Due persone sono state fermate per l'omicidio di un 31enne colombiano, Juan Carlos Ortiz Duarte, precipitato sabato sera dall'ottavo piano di un palazzo a Pioltello. Si tratta di due connazionali di 45 e 32 anni, che vivono nel Comune alle porte di Milano e sono irregolari in Italia. I due fermi di indiziato di delitto, emessi dalla Procura di Milano, sono stati eseguiti questa mattina dai carabinieri della sezione operativa della compagnia e della stazione di Pioltello. I due verranno portati nel carcere San Vittore di Milano. Il 31enne sarebbe morto dopo essere stato gettato dall'ottavo piano.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Un uomo di 31 anni è morto ieri sera a Pioltello dopo essere precipitato dall’ottavo piano di un appartamento nel quartiere Satellite.

Due uomini sono stati arrestati a Pioltello, vicino Milano, nel pomeriggio di oggi.

Argomenti discussi: Uomo precipita dall'ottavo piano e muore: non sembra un suicidio ma un omicidio; Precipita dall’ottavo piano: muore 31enne. A Pioltello l’ombra di un omicidio; Milano Pioltello, 31enne precipita dall'ottavo piano e muore: nell'appartamento segni di lite, si sospetta un omicidio; Precipita dall’ottavo piano e muore, in casa segni di una lotta: l’ipotesi dell’omicidio.

Milano, precipita da ottavo piano a Pioltello: due fermi per omicidioDopo averlo gettato nel vuoto, i due uomini sarebbero scesi in cortile per controllare che il 31enne fosse morto per poi colpire il cadavere con un pugno al volto Due persone sono state fermate per l' ... adnkronos.com

Precipita dall’ottavo piano dopo una lite e muore, fermati 2 uomini a Pioltello: si indaga per omicidioDue uomini sono stati fermati per l'omicidio del 31enne che è stato trovato morto in un cortile di un palazzo a Pioltello (Milano), dopo essere precipitato ... fanpage.it

