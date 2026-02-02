Un uomo di origini cinesi ha aperto il fuoco contro una volante in zona Rogoredo, a Milano. Dopo l’episodio di domenica pomeriggio, la polizia ha identificato l’autore: si tratta di un uomo che, secondo i familiari, soffriva di gravi problemi psicologici. La scena si è svolta quando ha rubato una pistola a una guardia giurata e ha sparato contro il blindato della polizia, creando scompiglio tra i residenti.

Avrebbe sofferto di gravi problemi psicologici l’uomo di origini cinesi che nel pomeriggio di domenica 1 febbraio ha rubato una pistola a una guardia giurata e ha poi aperto il fuoco contro un blindato della polizia in zona Rogoredo, a Milano. Gli agenti hanno risposto sparando e lo hanno ferito gravemente. Il giovane è ora ricoverato in pericolo di vita. A riferire delle sue condizioni mentali sono i familiari, che nei giorni scorsi avevano lanciato un appello sui social dalla Cina denunciandone la scomparsa. L’aggressione al vigilante e la sparatoria in piazza Mistral. L’uomo, identificato come Liu Bowen, avrebbe prima aggredito una guardia giurata, colpendola alla testa con un bastone e sottraendole la pistola dalla fondina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Milano, identificato l’uomo che ha sparato alla polizia in zona Rogoredo: la rivelazione dei familiari

La sparatoria a Rogoredo ha lasciato a terra un uomo di 31 anni, che ha aperto il fuoco contro gli agenti.

Questa pomeriggio in piazza Mistral, a Milano, si è consumata una sparatoria tra un rapinatore e la polizia.

