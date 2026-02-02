Milano-Cortina scoppia il primo caso doping | è un' atleta azzurra

A pochi giorni dall'inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, arriva già una pessima notizia per la nostra delegazione. C'è da registrare il primo caso doping, che ha coinvolto la biatleta Rebecca Passler, trovata positiva a un controllo out of competition. La sostanza ritrovata nelle analisi è il letrozolo, un inibitore usato abitualmente in casi oncologici.

