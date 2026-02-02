milano cortina mattarella visita i giovani sopravvissuti di crans montana

Il presidente Mattarella ha visitato oggi i giovani sopravvissuti alla tragedia di Capodanno a Crans-Montana. Si è recato in ospedale a Milano, dove sono ricoverati, per parlare con loro e mostrare vicinanza. I ragazzi sono ancora sotto shock, ma apprezzano il sostegno del capo dello Stato.

«Devono farcela. Dobbiamo riconsegnare loro una vita piena». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai genitori dei ragazzi sopravvissuti alla strage di Capodanno a Crans-Montana incontrati all’ospedale Niguarda di Milano, parlando dei giovani ricoverati. Incontrando i medici dell’Ospedale Niguarda di Milano che curano i ragazzi feriti nella tragedia di Crans Montana, il capo dello Stato li ha ringraziati, «Ringrazio voi per ciò che fate abitualmente e per ciò che avete fatto e state facendo in questa circostanza», ha affermato il presidente della Repubblica, Il Capo dello Stato, nel capoluogo lombardo per gli eventi legati alle Olimpiadi di Milano Cortina, oltre ai medici ha incontrato i familiari dei ragazzi. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Sergio Mattarella ha visitato questa mattina i giovani feriti all’ospedale Niguarda di Milano.

Sergio Mattarella ha fatto visita questa mattina ai feriti di Crans-Montana ricoverati al Niguarda di Milano.

Crans-Montana, la visita a sorpresa di Mattarella ai feriti ricoverati al Niguarda: «Ridiamo una vita piena a questi ragazzi»Il presidente della Repubblica, in Lombardia per gli eventi legati alle Olimpiadi di Milano-Cortina, si è recato nell’ospedale dove sono ricoverati i ragazzi italiani rimasti feriti nell’incendio del ... vanityfair.it

Olimpiadi 2026, Mattarella oggi a Milano: incontro a Palazzo Marino e concerto alla ScalaIl presidente della Repubblica si è recato in visita in mattinata all’ospedale Niguarda, dove sono ricoverati i ragazzi feriti nella tragedia di Crans-Montana. Nel pomeriggio sarà protagonista della s ... tg24.sky.it

