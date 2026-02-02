Milano Cortina | Mattarella | Valori olimpici di lealtà e inclusione sono propri della Repubblica

Questa mattina il presidente Mattarella ha ricordato che i valori olimpici di lealtà, inclusione e fraternità sono alla base della Repubblica Italiana. Durante un evento a Milano, ha sottolineato come questi principi siano radicati nella storia del Paese e rappresentino un punto di riferimento importante per l’intera nazione.

(Agenzia Vista) Milano, 02 febbraio 2026 "I valori olimpici di lealtà, inclusione, fraternità sono valori che la Repubblica Italiana ha fatto propri dalla sua fondazione, ottanta anni or sono. Ringrazio il Comitato olimpico internazionale perché continua a sviluppare nel mondo quest'esperienza di incontro, di passione, di educazione, di cultura condivisa. Ringrazio gli atleti. Il loro sogno è contagioso e benefico. Sono esempio per milioni di giovani in tutto il mondo. Tante ragazze e tanti ragazzi, dopo aver seguito i giochi, si avvieranno alla pratica dello sport. Un grande contributo allo sviluppo dei popoli" così il Presidente Mattarella, intervenendo alla cerimonia di apertura del 145esimo Comitato Olimpico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il comitato organizzatore di Milano-Cortina ha annunciato la esclusione di Massimo Boldi dalla lista dei tedofori della staffetta olimpica, ritenendo che la sua partecipazione fosse in contrasto con i valori promossi dai Giochi.

