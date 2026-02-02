Milano Cortina Mattarella | Italia alla sua quarta Olimpiade metteremo in campo nostro impegno
Il presidente Mattarella ha confermato che l’Italia si prepara alla quarta Olimpiade. Durante una cerimonia a Milano, ha detto che i giochi sono un evento sportivo che unisce il mondo. Ha aggiunto che l’Italia accoglierà con entusiasmo atleti, allenatori, tecnici e spettatori provenienti da ogni parte del globo. La macchina organizzativa è in movimento, e tutti lavorano per far sì che questa edizione sia indimenticabile.
(Agenzia Vista) Milano, 02 febbraio 2026 "I Giochi sono l'evento sportivo universale. L'Italia è felice di accogliere il gran numero di atleti, gli allenatori e i tecnici, gli spettatori che da ogni parte del mondo giungeranno per assistere alle gare. Ne avvertiamo la responsabilità, e abbiamo affrontato con passione gli impegni della preparazione. Consideriamo l'ospitalità un tratto caratteristico dell'identità italiana, della sua cultura. È lo spirito italiano, come ha detto, cortesemente, la Presidente Coventry: desidero ringraziarla. L'Italia, come ha ricordato il presidente Buonfiglio, è alla sua quarta Olimpiade come Paese organizzatore. 🔗 Leggi su Iltempo.it
