Milano Cortina Mattarella | Italia alla sua quarta Olimpiade metteremo in campo nostro impegno

Il presidente Mattarella ha confermato che l’Italia si prepara alla quarta Olimpiade. Durante una cerimonia a Milano, ha detto che i giochi sono un evento sportivo che unisce il mondo. Ha aggiunto che l’Italia accoglierà con entusiasmo atleti, allenatori, tecnici e spettatori provenienti da ogni parte del globo. La macchina organizzativa è in movimento, e tutti lavorano per far sì che questa edizione sia indimenticabile.

