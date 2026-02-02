Milano-Cortina l' Italia si accende! C' è anche Mattarella azzurri a caccia di un' Olimpiade da record

Milano e Cortina si preparano ad accogliere i Giochi Olimpici invernali. Gli atleti stranieri sono arrivati e già si allenano nelle diverse location. L’Italia si anima con l’atmosfera olimpica, mentre il presidente Mattarella ha fatto visita ai luoghi delle gare. La corsa per un’Olimpiade da record è iniziata.

C'è voluto l'ultimo weekend prima del via di gare e partite perché anche Milano - la distratta, complicata Milano - entrasse in clima olimpico. E con lei, probabilmente, tutto il Paese. Sarà grazie ai tanti volontari, con le loro belle divise, in giro per la città. Alle zone del centro, dove tutto o quasi rimanda ai Giochi. All'arrivo delle delegazioni, degli atleti e lo svolgersi dei primi allenamenti ufficiali (oggi alle 17 la Francia maschile inaugurerà il ghiaccio di Santagiulia). Oppure ancora alle nuove, numerose indicazioni su come raggiungere gli impianti. O alle foto sempre allegre dal Villaggio, dove oggi faranno visita i vertici Cio, dopo un incontro con la commissione atleti.

