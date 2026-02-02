La spedizione italiana alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 subisce un colpo duro. Rebecca Passler, atleta azzurra, è risultata positiva al doping. La notizia mette in crisi il team e solleva dubbi sulla preparazione degli atleti italiani in vista dell’appuntamento olimpico.

CORTINA – Tegola per la spedizione italiana alle olimpiadi di Milano Cortina 2026. La biatleta Rebecca Passler è risultata positiva a un controllo fuori dalle competizioni effettuato da Nado Italia a soli 4 giorni dal via delle Olimpiadi. Si tratta del primo caso di doping di queste olimpiadi. La sostanza a cui è stata trovata positiva la 24enne altoatesina è il letrozolo, farmaco che può ridurre il livello di estrogeni. Passler, che sarà sospesa, si trova ad Anterselva dove si disputeranno le gare olimpiche di biathlon. A dare la conferma ufficiale arriva anche la nota del Tna. “Il Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta Rebecca PASSLER (Fisi) per la violazione artt 2. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Milano-Cortina: l’azzurra Rebecca Passler positiva al doping

La prima atleta italiana a Milano Cortina si trova al centro di uno scandalo doping.

Con pochi giorni all'apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, l'Italia si trova già a dover fare i conti con una brutta notizia.

