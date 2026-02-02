Milano-Cortina già il primo caso di doping

Un caso di doping è stato scoperto a pochi giorni dall’inizio dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina. La notizia arriva subito prima della cerimonia di apertura e ha sorpreso tutti gli organizzatori. La stessa pista che ospiterà le gare ha già fatto parlare di sé per questa prima positività. Le autorità sportive stanno indagando e il caso rischia di scuotere l’intera manifestazione.

Milano Cortina 2026 già regala amare sorprese. Primo caso di doping a quattro giorni dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali. Si tratta di un'azzurra, l'atleta del biathlon Rebecca Passler, 24enne di Anterselva. La Passler è risultata positiva al letrozolo a un controllo fuori dalle competizioni. Si tratta di un inibitore dell'aromatasi (un enzima chiave nella sintesi degli estrogeni) di terza generazione utilizzato principalmente per trattare il tumore al seno ormono-dipendente nelle donne in post-menopausa. La sostanza può essere utilizzata per ridurre gli alti livelli di estrogeni dovuti agli anabolizzanti.

