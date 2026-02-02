Milano Cortina 2026 primo caso di doping | si tratta dell’azzurra Rebecca Passler

La prima atleta coinvolta nei Giochi di Milano-Cortina 2026 si chiama Rebecca Passler. La biatleta italiana è risultata positiva a due sostanze dopanti, il letrozolo e il methanol, a pochi giorni dall’inizio ufficiale delle Olimpiadi. La notizia ha già fatto scalpore, lasciando aperti molti interrogativi sulla sicurezza e il controllo degli atleti in vista dell’evento.

La biatlteta a quattro giorni dall'inizio ufficiale delle Olimpiadi è stata trovata positiva al letrozolo e al methanol, sostanze ritenute dopanti dalla Procura Nazionale Antidoping A pochi giorni dal via dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 arriva una notizia che scuote l'ambiente dello sport italiano. È emerso il primo caso di doping legato alla rassegna olimpica: la biatleta azzurra Rebecca Passler sarebbe risultata positiva a un controllo antidoping effettuato fuori dalle competizioni da Nado Italia, appena quattro giorni prima dell'inizio ufficiale delle Olimpiadi. Secondo quanto emerso, la sostanza riscontrata nel campione della 24enne altoatesina è il letrozolo, un farmaco utilizzato in ambito medico che può ridurre i livelli di estrogeni e rientra tra le sostanze vietate.

