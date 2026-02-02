Milano Cortina 2026 Malagò | Siamo pronti mancano dettagli

Milano e Cortina si preparano alle Olimpiadi invernali del 2026. Malagò annuncia che tutto è pronto, manca solo di sistemare gli ultimi dettagli. Nessun ritardo, i giochi si avvicinano e gli organizzatori lavorano per chiudere gli ultimi punti prima dell’apertura.

Tutto pronto per le Olimpiadi di Milano-Cortina. Nessun ritardo, da sistemare solo gli ultimi dettagli prima dei Giochi Invernali in Italia. Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli e l’avvicinamento alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina entra nella sua fase finale. La cerimonia di apertura è in programma per il 6 febbraio, ma già nei prossimi giorni alcune discipline inizieranno già le prime prove, utili a definire scenari e condizioni, pur senza assegnazione di medaglie. La macchina organizzativa è ormai partita, e nelle ultime ore si è lavorato sugli ultimi dettagli organizzativi. A fare il punto della situazione è stato Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina, intervenuto a margine dell’inaugurazione al Villaggio Olimpico del pannello dedicato alla tregua olimpica.🔗 Leggi su Sportface.it

Giovanni Malagò annuncia che i preparativi per i Giochi sono ormai a buon punto, con pochi dettagli ancora da definire.

Il conto alla rovescia per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina si sta facendo intenso.

Milano-Cortina 2026, la cerimonia di apertura delle olimpiadi sarà un inno all’armonia

