Milano 15 milioni di gare truccate su fondi UE | chiesto divieto contratti per Ernst&Young

La Procura europea ha chiesto al gip di Milano di vietare a Ernst&Young di stipulare contratti con la Regione Lombardia. L’azienda di consulenza è coinvolta in un’indagine che riguarda 15 milioni di euro di gare sospette, vinte tra il 2018 e il 2025. La richiesta arriva nel pieno di un fascicolo che sta facendo tremare il mondo degli appalti pubblici.

La Procura europea Eppo ha chiesto al gip di Milano il divieto "di stipulare contratti con la Regione Lombardia" per il colosso della consulenza Ernst&Young nell'ambito dell'inchiesta su 15 milioni di euro di presunte gare truccate fra 2018 e 2025. La richiesta dei sostituti della Procura europea anti-frode ufficio di Milano, Sergio Spadaro e Giordano Baggio, segue di oltre un anno le perquisizioni disposte a ottobre 2024 per acquisire documentazione relativa ai "servizi relativi alla gestione di fondi finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)" affidati a E&Y.

