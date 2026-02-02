Questa mattina il medico sociale del Milan ha fatto visitare nuovamente l’attaccante francese Mateta. Purtroppo, le sue ginocchia non hanno superato i controlli e il giocatore resta fuori dal campo. La società adesso valuta i prossimi passi, ma al momento non ci sono buone notizie per l’attaccante.

Il supplemento di indagine ha dato esito negativo: gli ulteriori accertamenti a cui il Milan ha sottoposto le ginocchia di Mateta nella giornata di oggi hanno evidenziato criticità che hanno indotto il club rossonero a ritirarsi dall'affare in ballo con il Crystal Palace. Resta ora da capire se la dirigenza tenterà un altro colpo last minute - ma ormai sarebbe meglio chiamarlo last second - per rinforzare l'attacco o resterà con la rosa attuale. A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, niente Mateta! Le sue ginocchia non superano i test del medico rossonero. I dettagli

Approfondimenti su Milan Mateta

Ultime notizie su Milan Mateta

Argomenti discussi: Mateta al Milan, affare caldissimo: accordo di massima col Crystal Palace, le cifre e cosa manca; Milan, Mateta è vicinissimo: a breve si può chiudere. E Nkunku può restare; Mateta-Milan ora è in salita: l'esperto di mercato svela cosa serve per sbloccare l'affare; Milan su Mateta, riparte la trattativa: Nkunku detta i tempi, incroci con Lookman e Sulemana.

Milan, salta l’arrivo di Mateta: dopo ulteriori verifiche i rossoneri hanno fermato l'operazioneJean-Philippe Mateta non diventerà un giocatore del Milan. La notizia è di pochi minuti fa e la motivazione è dovuta allo stato fisico. tuttomercatoweb.com

Clamoroso Mateta, il Milan lo scarica e la Juve ci riprova! Cosa è successoIl conto alla rovescia per la fine del calciomercato è iniziato, ma Comolli e Ottolini non possono perdere neanche un minuto per cercare di dare a Spalletti la punta fisica. Dopo il vice Yildiz, Boga, ... tuttosport.com

Niente Disasi, fiducia a De Winter! Il Milan non é intenzionato a procedere nella trattativa per Axel Disasi. Il difensore del Chelsea é stato proposto e valutato dal club rossonero, ma la volontà é quella di dare massima fiducia a Koni De Winter. [ Matteo Moretto - facebook.com facebook

Calciomercato, Coppola lascia il Brighton e vola al Paris FC: niente Milan per l’italiano #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com