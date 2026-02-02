Milan-Mateta affare a rischio | dubbi fisici bloccano la chiusura

Il Milan potrebbe perdere l’attaccante del Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, proprio all’ultimo momento del mercato invernale. Le trattative sono ferme da giorni perché il giocatore presenta ancora alcuni dubbi fisici che non gli permettono di essere subito disponibile. I dirigenti rossoneri, che avevano puntato forte sull’acquisto, ora devono capire se ci sono le condizioni per portarlo in squadra o se sarà costretto a cercare alternative all’ultimo minuto. La situazione resta in bilico e il tempo stringe.

l Milan rischia di vedere sfumare sul più bello l'operazione per Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace, proprio nelle ultime ore del mercato invernale. L'accordo economico da 35 milioni di euro era stato raggiunto, così come la struttura contrattuale con il giocatore, ma alcune perplessità emerse sulle condizioni fisiche del francese, in particolare al ginocchio, hanno rimesso tutto in discussione quando l'affare sembrava ormai in dirittura d'arrivo. Accordo trovato, poi lo stop improvviso. Il Milan aveva impostato l'operazione per consegnare subito a Massimiliano Allegri un nuovo centravanti, approfittando anche delle mosse del Palace, che in giornata ha ufficializzato l'arrivo di Jørgen Strand Larsen dal Wolverhampton, acquisto pensato proprio per coprire l'eventuale uscita di Mateta.

