Milan il calciomercato dei giovani | tre investimenti in prospettiva per i rossoneri

Il Milan punta sui giovani anche in questa sessione di mercato. La società ha acquistato tre ragazzi promettenti, oltre a El Hadj Malick Cissé. Sono operazioni che guardano al futuro, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e formare nuovi talenti. I giovani arrivano con grandi aspettative e vogliono dimostrare già da subito il loro valore.

Come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, nelle ultime ore di questa sessione invernale di calciomercato, il Milan non si è mosso soltanto per la Prima Squadra, con l'operazione Jean-Philippe Mateta con il Crystal Palace e la ricerca di un difensore centrale. Il club di Via Aldo Rossi si è anche concentrato sul (Milan) Futuro. Dopo El Hadj Malick Cissè, infatti, difensore centrale senegalese classe 2008 arrivato dalla Be Sport per 2 milioni di euro, il Diavolo ha investito su altri tre prospetti molto interessanti. Il primo è Alphadjo Cissè, classe 2006, centrocampista offensivoattaccante che arriva per 10 milioni di euro, bonus inclusi, dall'Hellas Verona.

