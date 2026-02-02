Milan fra dubbi e desideri Mateta è l’ora della verità

Il Milan si prepara alla chiusura del mercato con il dubbio se puntare su Mateta o no. La società sta valutando i pro e i contro, mentre i tifosi aspettano di capire se arriverà l’attaccante. Poche ore al termine, e le trattative si fanno più intense. La squadra ha bisogno di rinforzi, ma ancora non è chiaro se il colpo arriverà o no.

Non c’è sessione di mercato senza intrighi. Soprattutto quando si è a poche ore dal gong di chiusura, quando gli affari possono diventare più o meno convenienti. E il Milan vorrebbe chiudere la parentesi invernale così come aveva cominciato: con un colpo in attacco. Niclas Fullkrug è arrivato il 2 gennaio, Jean-Philippe Mateta potrebbe sbarcare fra poche ore, prima che cali il sipario. Il condizionale è d’obbligo, perché, alla vigilia del posticipo importantissimo a Bologna (Pulisic e Leao non sono al 100%) ci sono altri “step“ da superare. Chiamiamole “valutazioni“. E quindi ci sono ancora dei dubbi su un’operazione che i rossoneri pensano di chiudere oggi ma che potrebbero rimandare alla prossima estate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il Milan ha ufficializzato il rinnovo di Maignan, che continuerà a difendere i pali rossoneri anche nella prossima stagione.

Domani il Milan invierà un medico a Londra per fare esami alle ginocchia di Mateta.

Argomenti discussi: Roma Milan, le formazioni ufficiali della partita di Serie A; Dida non ha dubbi: Maignan leader, portiere tra i top al mondo. Felice che resti al Milan; Bologna-Milan, i dubbi di Allegri: Saelemaekers è out, Pulisic è a rischio. Può rientrare Pavlovic; Roma-Milan, moviola: dubbi sul rigore, le proteste nel finale, la svista dell’arbitro.

I dubbi del Diavolo, Tuttosport: Milan, è giallo MatetaIn Serie A è tutto pronto per l'ultimo giorno di mercato, con la finestra invernale che chiuderà ufficialmente alle 20. Il Milan nelle ultime ore ha lavorato per portare in ... milannews.it

Tuttosport sull'attacco del Milan: A giugno in avanti sarà rivoluzione. E DV9 non sfumaUltime ore di mercato frenetiche per il Milan, che in questo ultimo giorno sta provando a chiudere per Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace. Il club rossonero, però, guarda ... milannews.it

Mateta, accordo col Crystal Palace però il Milan ha dei dubbi: domani i test decisivi alle ginocchia del calciatore francese Un medico del Milan domani mattina sarà a Londra per esami supplementari alle ginocchia del calciatore francese. Il Crystal Pala - facebook.com facebook

Il #Milan ha dei dubbi sul ginocchio di #Mateta e vuole sottoporlo ad ulteriori accertamenti. Non a caso, già prima di Natale diversi quotidiani inglesi avevano evidenziato il problema, nonostante Mateta continuasse a giocare con il Palace. Questo è un articolo x.com