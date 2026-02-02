Peppe Di Stefano rivela che ci sono stati contatti diretti tra Allegri e Furlani per il trasferimento di Mateta. Intanto, Pulisic potrebbe saltare la partita contro il Bologna a causa di un problema fisico. La squadra rossonera si prepara a una sfida importante, con diversi dubbi di formazione ancora da chiarire.

Ore decisive per scoprire l'esito dei test al ginocchio di Jean-Philippe Mateta, ma anche per capire se Pulisic sarà a disposizione di Allegri per la sfida contro il Bologna, in programma domani sera alle 20:45 al Dall'Ara. Peppe Di Stefano, giornalista sportivo ed esperto di Milan, ha trattato l'argomento a 'Sky Sport 24' in diretta da Milanello. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni. Su Mateta: "Ieri il Milan si è allenato di mattina. Allegri è rimasto a Milanello anche nel pomeriggio per parlare con Furlani della situazione Mateta. C'è stato un contatto diretto tra lo staff medico e lo staff tecnico, perché nella prima parte delle visite mediche c'era qualcosa che non convinceva. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Di Stefano: “Contatto diretto Allegri-Furlani per Mateta. Pulisic verso il forfait contro il Bologna”

Approfondimenti su Milan Jean Philippe Mateta

Allegri rischia di saltare la sfida di Bologna-Milan a causa di un problema fisico.

Massimiliano Allegri si presenta in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bologna.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Milan Jean Philippe Mateta

Argomenti discussi: Max Allegri ha tutta l'intenzione di continuare dritto per la sua strada; Under 17 Serie A e B, l’Inter si prende il derby: 3-1 al Milan e conferma al secondo posto; Serie A 23ª giornata: sfide decisive per Inter, Milan e zona Champions; Dalle prossime mosse sul mercato a Modric, Maignan e non solo: Di Stefano, Goretzka sarebbe perfetto.

Di Stefano: Pulisic verso la non convocazione. Ieri incontro Allegri-Furlani per MatetaCosì Peppe Di Stefano, live da Milanello, con ultime su Mateta e la formazione di domani sera per la partita contro il Bologna: Milan che si è ritrovato a Milanello per ... milannews.it

Milan, altro contatto in settimana con Leao. Gazzetta: Parti a confronto per il futuroRafael Leao ha seguito il consiglio di Stefano Pioli: prima di raggiungere la nazionale, è volato dalla sua famiglia, per ritrovare serenità. Quella che non sta più mostrando con la maglia del Milan. tuttomercatoweb.com

Di Stefano a Sky Sport: "Ieri allenamento al mattino, nel pomeriggio Allegri è stato raggiunto a Milanello da Furlani per parlare di Mateta. Un contatto diretto con staff medico e tecnico perchè c'era qualcosa nella prima parte di visite mediche che non convincev x.com

IL NO DI ALLEGRI A FURLANI. INFORNATA DI GIOVANI TALENTI PER INTER, MILAM E JUVENTUS. LOOKMAN, BETO… - https://www.zonacalciofaidate.it/p=611502 - facebook.com facebook