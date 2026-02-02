Milan Di Stefano | Contatto diretto Allegri-Furlani per Mateta Pulisic verso il forfait contro il Bologna
Peppe Di Stefano rivela che ci sono stati contatti diretti tra Allegri e Furlani per il trasferimento di Mateta. Intanto, Pulisic potrebbe saltare la partita contro il Bologna a causa di un problema fisico. La squadra rossonera si prepara a una sfida importante, con diversi dubbi di formazione ancora da chiarire.
Ore decisive per scoprire l'esito dei test al ginocchio di Jean-Philippe Mateta, ma anche per capire se Pulisic sarà a disposizione di Allegri per la sfida contro il Bologna, in programma domani sera alle 20:45 al Dall'Ara. Peppe Di Stefano, giornalista sportivo ed esperto di Milan, ha trattato l'argomento a 'Sky Sport 24' in diretta da Milanello. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni. Su Mateta: "Ieri il Milan si è allenato di mattina. Allegri è rimasto a Milanello anche nel pomeriggio per parlare con Furlani della situazione Mateta. C'è stato un contatto diretto tra lo staff medico e lo staff tecnico, perché nella prima parte delle visite mediche c'era qualcosa che non convinceva. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
